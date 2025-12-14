فوزي لقجع يقترح إقامة بطولة افريقية أوروبية مشتركة.. ما القصة؟

"نصحته بالبقاء".. فان دايك يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح

طالب فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بإقامة بطولة مشتركة بين منتخبات إفريقيا وأوروبا معًا خلال الفترة المقبلة لتعزيز التقارب الرياضي بين الدول.

وقال لقجع في حديثه عبر مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: الفوارق الرياضية بين منتخبات أوروبا وأفريقيا كبيرة جدًا ونسعى لتقريبها".

وواصل: "إقترح بإقامة بطولة مشتركة بين أوروبا وأفريقيا، ولكن يبقى السؤال هنا كيف سننظم بطولة متكافئة وذكية".

وتابع لقجع: "مع التخطيط يمكننا اقامة بطولة مشتركة، والتي ستعمل علي رفع قيمة اللاعبين الأفارقة واكتشاف المواهب".

وأضاف فوزي لقجع: "حصول المغرب على حق التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال ليس هدفنا فقط، بل نريد ان يكون المغرب صاحب دورًا محوريًا في تطوير كرة القدم الإفريقية".

واختتم: "النهضة التي تشهدها كرة القدم المغربية نتاج عمل منذ 16 عامًا، منذ أن انشاء أكاديمية محمد السادس في 2009، والتي أصبحت منجمًا للمواهب وها نحن الآن نجني ثمارها".

إقرأ أيضًا..

"حمل ليفربول على كتفيه".. ماذا قال جمهور ليفربول عن أزمة محمد صلاح؟

"حد عنده شك؟".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد