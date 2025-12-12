في تطور جديد لمسلسل انتقال محمد صلاح المحتمل إلى دوري "روشن" السعودي، عاد بن هاربورغ، مالك نادي الخلود، لتوضيح تصريحاته المثيرة للجدل، فاتحا الباب أمام قدوم نجم ليفربول ولكن بشروط مالية صارمة، في الوقت الذي لا تزال فيه كبار الأندية السعودية تترقب مصير الفرعون في أنفيلد.

رسالة صادمة: "لن ندفع أرقاما فلكية"

وبعد الضجة التي أحدثتها تصريحاته السابقة بأن صلاح "لا يناسب الدوري"، أوضح هاربورغ موقفه مؤكدا أن النجم المصري سيكون موضع ترحيب، ولكن ليس بأي ثمن.

وقال هاربورغ في قمة كرة القدم العالمية بالرياض: "لم أقصد أننا لا نريد نجوما، لكن رسالتي كانت واضحة: لا نريد دفع مبالغ طائلة، إذا أراد صلاح الانضمام إلينا، فأهلا وسهلاً به، لكن عليه أن يقبل براتب أقل".

وأضاف: "نسعد بضم هؤلاء اللاعبين بشرط أن تكون رواتبهم منطقية وتتناسب مع قيمتهم الحقيقية، لا ينبغي أن ندفع لهم خمسة أضعاف رواتبهم المعتادة في أوروبا فقط لإقناعهم بالبقاء هنا".

صلاح خارج حسابات الخلود

وحول السياسة العامة للتعاقدات، أشار مالك الخلود إلى تحول في الرؤية يستهدف "الاستدامة"، قائلا: "الأفضل استهداف لاعبين في بداية مسيرتهم (تحت 25 عاما) لينضجوا ويساهموا في تطور الدوري، بدلا من اعتبار السعودية محطة أخيرة قبل الاعتزال".

وعند سؤاله بشكل مباشر عما إذا كان ناديه سيفاوض صلاح، رد هاربورغ بواقعية: "لم نكن نستطيع تحمل تكلفته على أي حال، هو ليس النوعية التي نبحث عنها حاليا، لقد كنت حازما مع الجماهير والإعلام بأننا لن نشتري النجوم الجاهزين، نحن نريد بناء فريق للمستقبل".