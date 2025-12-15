ضبط أكاديمية تمريض بدون ترخيص في الزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجال التمريض، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم أدار الكيان غير المرخص بدائرة قسم شرطة الزيتون، وأوهم المواطنين بأن الشهادات التي يقدمها تمكنهم من العمل في مجال التمريض، وهو ما يخالف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية حصل عليها من الراغبين في الدورات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف مقر الكيان وضبط المتهم وبحوزته مطبوعات دعائية ودفاتر إيصالات تحصيل نقدية تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بممارسة النشاط على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيل المتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

