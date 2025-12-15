رعب في القلعة البيضاء.. هل يرحل عدي الدباغ من الزمالك مجانا؟

تسود حالة من القلق داخل إدارة نادي الزمالك خشية فقدان الفلسطيني عدي الدباغ، أحد أبرز عناصر الفريق خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، ما جعله محط اهتمام عدد من وكلاء اللاعبين.

وكان الزمالك قد تعاقد مع عدي الدباغ في بداية الموسم الجاري قادمًا من الدوري البلجيكي، بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف، حيث قدم اللاعب مستويات جيدة بقميص الفريق الأبيض منذ انضمامه.

وقدم الدباغ عروضًا قوية مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب، ونجح في لفت الأنظار بقدراته الهجومية، الأمر الذي دفع بعض وكلاء اللاعبين للتحرك من أجل البحث عن فرصة احتراف جديدة له، مستغلين الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك، والتي تسببت في تقدم بعض اللاعبين الأجانب بشكاوى رسمية لفسخ عقودهم، ما زاد من مخاوف الإدارة البيضاء بشأن مستقبل اللاعب.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، يعتزم مجلس إدارة الزمالك عقد جلسة مع عدي الدباغ فور عودته إلى القاهرة، من أجل تسوية مستحقاته المالية المتأخرة وحسم موقفه النهائي، بهدف ضمان استمراره مع الفريق.

وفي المقابل، أكد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن الإدارة لم تتلقَ أي عروض رسمية للتعاقد مع عدي الدباغ حتى الآن، مشددًا على أن اللاعب ملتزم بعقده مع الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن موقف الزمالك من رحيل اللاعب يتوقف على رغبة المدير الفني والقيمة المالية لأي عرض محتمل، إلا أنه حتى اللحظة لا توجد عروض رسمية، واللاعب مستمر ضمن صفوف الفريق مع تمسك النادي ببقائه.