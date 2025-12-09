كتبت-هند عواد:

فتح حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، النار على المسؤولين، بعد توديع كأس العرب من دور المجموعات.

وخسر منتخب مصر من الأردن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العرب، ليودع البطولة في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم يتم إيقاف الدوري المصري بسبب نادي بيراميدز والكل يعلم مستوى لاعبي بيراميدز، حضرنا إلى البطولة من دون 7 لاعبين أساسيين واضطررت لضم لاعبين جدد، هذه مسؤولية من؟".

وأضاف: "15 منتخبا في كأس العرب تم إيقاف الدوري في بلادهم من أجل المشاركة في البطولة، أنا أتحمل المسؤولية كاملة ولا أتنصل من المسؤولية، بعض المسؤولين يروا أن كأس العرب بطولة ودية وليست رسمية، وهذا أثر في التعامل مع منتخب مصر المشارك في البطولة".

وواصل: "الأردن سجل 3 أهداف من 3 فرص، ونحن أهدرنا 7 فرص ولم نسجل وهذه هي كرة القدم، اللاعبون قدموا كل ما لديهم في حدود الإمكانيات، أشكر شخصين فقط ساندوا هذا المنتخب ودعموه، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والإعلامي مدحت شلبي".

وشدد "هذا المنتخب ولد يتيما بفعل فاعل، لا أبحث عن الحجج والأعذار، ولكن ما أقوله حقيقة، منتخب مصر المشارك في البطولة العربية لم يجد من يدعمه بحق، وقبل أن نأتي قالوا إن المباريات ودية وليست رسمية".

وأردف: "الدوري المصري لم يتوقف لأن كأس العرب اعتبروها بطولة ودية وأن الدوري أهم من المنتخب وهذا قيل من أحد المسؤولين، هناك بعض الأمور من الضروري أن تحسم في كرة القدم المصرية، المسؤول عن الإهانة التي تعرض لها منتخب مصر في كأس العرب هو شخص واحد فقط والكل يعرفه، وهو الذي في يده قرار إيقاف الدوري أم عدم إيقافه، لكنه رفض إيقاف الدوري وضحى بسمعة منتخب مصر وسمعة الكرة المصرية".

واختتم طولان: "كُلفت بهذه المهمة في ظروف صعبة جدا ولا يقبل أي شخص أن يتولى هذه المسؤولية في 3 شهور فقط لتكوين وإعداد المنتخب والمشاركة في كأس العرب، ولذلك قبلت بهذه المهمة بعدما كُلفت بها بدون مقابل".

