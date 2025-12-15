المنوفية - أحمد الباهي:

كشف الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، تفاصيل وفاة الطالبة "ملك.ك"، المقيدة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة دناصور الابتدائية التابعة لمركز الشهداء، إثر تعرضها لحالة إغماء مفاجئة أثناء طابور الصباح داخل المدرسة.

وقال وكيل تعليم المنوفية في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن الطالبة كانت من المقرر أن تشارك في الإذاعة المدرسية خلال الطابور، إلا أنها لم تستجب عند المناداة عليها، وسقطت مغشيًا عليها وسط زميلاتها، فتدخلت إدارة المدرسة على الفور للتعامل مع الموقف.

وأضاف أن المدرسة قامت بنقل الطالبة بسرعة إلى الوحدة الصحية بقرية دناصور القريبة، في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة أثناء وجود أسرتها، رغم الجهود الطبية المبذولة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الطالبة لديها تاريخ مرضي، حيث كانت تعاني من زيادة في كهرباء المخ، وسبق أن تعرضت لحالات إغماء متكررة سواء داخل المدرسة أو خارجها، مؤكدًا أن الواقعة ناتجة عن حالة صحية مفاجئة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط الطالبة من الطابق الخامس داخل المدرسة، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقعة بصلة.

واختتم "صلاح" تصريحاته بتقديم خالص العزاء لأسرة الطالبة، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والطبية المتبعة، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة عقب الحادث.