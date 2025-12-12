مباريات الأمس
أسرار جديدة عن طفولة هالاند وحلم والده الخاص.. ما هو؟

كتب : نهي خورشيد

01:54 ص 12/12/2025
كشف النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الرياضة التي كان والده يأمل أن يحترفها بدلاً من ممارسته كرة القدم.

وأوضح هالاند أن طفولته في النرويج كانت مليئة بالتجارب الرياضية المتنوعة والتي اشتملت على ألعاب القوى والتزلج وكرة اليد، مضيفاً أنه حقق رقماً قياسياً في الخامسة من عمره بتسجيله قفزة طول ثابت بلغت 1.63 متر.

وقال هالاند في بودكاست The Rest Is Football أن والده كان لاعباً في ليدز ومانشستر سيتي، وشجعه على خوض عدة رياضات آخرى خاصة وأنه كان يرى فيه مشروع لاعب كرة يد مميز، وذلك بعد اهتمام مدرب منتخب النرويج بضمه.

كما كشف هالاند أن والده كان يحلم بأن يصبح لاعب جولف محترف، وهو ما دفعه لممارسة اللعبة باستمرار بين سن العاشرة والثالثة عشرة.

وأكد أن والده كان يأمل أن يشق ابنه طريقه في الجولف أكثر من كرة القدم.

وفي سياق متصل، تحدث المدرب تيم شيروود في وقت سابق عبر talkSPORT أن والد هالاند تحدث له عن قدرات ابنه في عمر مبكر عندما كان لاعباً في نادي مولده، مشيراً إلى أنه يمتلك كل شيء من قوة ذهنية وقدرات بدنية.

ويعتبر نادي مولده أحد أبرز الأندية التي أخرجت العديد من المواهب النرويجية أمثال أولي جونار سولشاير.

هالاند انشستر سيتي الد هالاند يرلينج هالاند

