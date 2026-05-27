سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:56 ص 27/05/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 26-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7777 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6805 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5833 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 54440 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% إلى نحو 4509 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

