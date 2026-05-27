شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ، أجواء احتفالية مبهجة محدودة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين الأهالي الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفال الشعبي المحدود في أحد شوارع المدينة.

وردد المشاركون كلمات الذكر والابتهالات الدينية على أنغام الطبول والصاجات، في مشهد أعاد الأجواء التراثية والروحانية التي اعتاد عليها أهالي المدينة خلال المناسبات الدينية مثل ذكرى المولد النبوي، والأعياد الدينية.

وتفاعل عددا كبيرا من السيدات مع الاحتفال بإطلاق الزغاريد، فيما رفع الأطفال والرجال المشاركون رايات الطرق الصوفية، وسط أجواء غلبت عليها البهجة والروح الإيمانية، مع تجمع الأهالي لمتابعة الاحتفال والتفاعل.