بالطبل والزغاريد.. أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ يستقبلون عيد الأضحى- صور

كتب : إسلام عمار

05:14 ص 27/05/2026
    الاهالي وفرحة باستقبال العيد
    جانب مسيرة الاحتفال
    جانب من مسيرة الاحتفال
    خلال مسيرة الاحتفال باستقبال عيد الاضحى
    خلال مسيرة الاحتفال
    احتفالات الاهالي

شهدت مدينة دسوق في كفر الشيخ، أجواء احتفالية مبهجة محدودة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين الأهالي الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفال الشعبي المحدود في أحد شوارع المدينة.

وردد المشاركون كلمات الذكر والابتهالات الدينية على أنغام الطبول والصاجات، في مشهد أعاد الأجواء التراثية والروحانية التي اعتاد عليها أهالي المدينة خلال المناسبات الدينية مثل ذكرى المولد النبوي، والأعياد الدينية.

وتفاعل عددا كبيرا من السيدات مع الاحتفال بإطلاق الزغاريد، فيما رفع الأطفال والرجال المشاركون رايات الطرق الصوفية، وسط أجواء غلبت عليها البهجة والروح الإيمانية، مع تجمع الأهالي لمتابعة الاحتفال والتفاعل.

عيد الأضحى كفر الشيخ احتفالات عيد الأضحى دسوق

