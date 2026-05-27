يصل بعد قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2026.

يرافق الرئيس عددا من المسؤولين وكبار الدولة ورجال الدين والسياسة، بالإضافة إلى حشد شعبي كبير.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026م / 1447هـ في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار استعدادات المواطنين لأداء شعائر العيد في الساحات والمساجد الكبرى بمختلف المحافظات.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن صلاة عيد الأضحى تختلف مواعيدها من محافظة إلى أخرى وفقًا لاختلاف التوقيت المحلي لشروق الشمس، حيث يتم تحديد موعد الصلاة بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، وهو ما يفسر الفروق الزمنية بين المحافظات.

وفيما يلي أبرز مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2026 في عدد من المحافظات، وفق ما أعلنته دار الإفتاء:

في مدينة طنطا حددت الساعة 6:21 صباحًا، بينما جاءت في مدينة المنصورة في تمام 6:23 صباحًا، وفي الزقازيق 6:14 صباحًا، والفيوم 6:16 صباحًا، وبني سويف 6:08 صباحًا، والمنيا 6:15 صباحًا، وأسيوط 6:22 صباحًا.

وفي القاهرة حددت دار الإفتاء موعد صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:19 صباحًا، بينما جاءت في الإسكندرية الساعة 6:20 صباحًا، وفي بورسعيد 6:24 صباحًا، وفي السويس 6:23 صباحًا، بينما سجلت العريش والطور موعدًا متقاربًا عند الساعة 6:27 صباحًا، وفي دمنهور 6:18 صباحًا.

وأكدت دار الإفتاء أن هذه المواقيت تهدف إلى توحيد المرجعية الشرعية للمسلمين في أداء صلاة العيد، مع مراعاة الفروق الجغرافية بين المحافظات، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة والتوجه إلى الساحات والمساجد قبل وقت كافٍ من بدء الصلاة لتجنب الزحام.

كما شددت على أن صلاة عيد الأضحى تُعد من الشعائر الإسلامية الظاهرة التي يجتمع فيها المسلمون على التكبير والتهليل، في أجواء روحانية تعكس فرحة العيد وتعزز قيم التراحم والتواصل بين أفراد المجتمع.

ومن المتوقع أن تشهد الساحات الرئيسية في مختلف المحافظات استعدادات مكثفة من وزارة الأوقاف والمحليات لتجهيز أماكن الصلاة واستقبال المصلين، مع توفير الخدمات اللازمة لضمان أداء الشعائر بسهولة ويسر.