أول تعليق من محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول (صورة)

عبر النجم المصري محمد صلاح، عن حزنه بعد الرحيل عن صفوف ليفربول عقب ختام الدوري الإنجليزي.

وخاض صلاح مباراته الأخيرة بقميص ليفربول أول أمس الأحد، أمام برينتفورد، ليكتب نهاية رحلته مع الريدز بعد 9 سنوات داخل قلعة الأنفيلد.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" :"أطول ليلة في حياتي. شكرًا لكم على كل شيء مرة أخرى".

ولم يكشف صلاح النقاب حتى الأن علي وجهته المقبلة، وسط أنباء عن عروض من الدوري السعودي والايطالي.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول منذ انضمامه للفريق

شارك صلاح مع الفريق الإنجليزي منذ الانضمام للفريق، في 441 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 257 هدفا وتقديم 122 تمريرة حاسمة.

وتوج النجم المصري مع الريدز بـ9 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة الدوري الإنجليزي، مثلهما لكأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى لقب وحيد لكل من، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الإنجليزي.

