أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل اجتماع حكومي كان مقررا عقده الأربعاء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي إلى البيت الأبيض بسبب سوء الأحوال الجوية.

كان من المتوقع أن يركز الاجتماع على المحادثات الجارية مع إيران لإنهاء الحرب، إلى جانب ملفات اقتصادية أخرى.

كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "بناء على الظروف الجوية السيئة المحتملة، سنعقد اجتماع الحكومة في البيت الأبيض ونرجئ رحلة الحكومة إلى كامب ديفيد".

وتشهد منطقة واشنطن منذ أيام أمطارا غزيرة، مع توقعات باستمرار الأحوال الجوية السيئة.

كان منتجع كامب ديفيد قد استضاف في السابق محطات دبلوماسية بارزة، بينها قمة فلسطينية إسرائيلية عام 2000، وفقا لسكاي نيوز.