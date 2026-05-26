رقص بسنج وخرطوش .. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو الزفة" المثير للجدل

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على 4 متهمين لقيامهم بإشهار أسلحة نارية "خرطوش" خلال نقل محتويات حفل زفاف في أبو تيج بأسيوط.

زفة بسنج وخرطوش



وحدة الرصد والمتابعة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بإشهار أسلحة نارية وسلاح أبيض حال قيامهم بنقل منقولات ومحتويات حفل زفاف بأسيوط.

القبض على 4 متهمين و3 خرطوش

بتقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على الظاهرين بالمقطع الفيديو المتداول "4 عاملين" جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتيج ، وبحوزتهم 3 فرد خرطوش، و سلاح أبيض"، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الابتهاج بحفل زفاف شقيق أحدهم.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

3 قرارات عاجلة من النيابة ضد عصابة "تأشيرات الحج السياحي"

مأمورية مشتركة ومداهمة في نص الليل.. نهاية "عصابة العُملة" بكمين مباحث الجيزة