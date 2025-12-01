مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

أول تعليق من مدرب قطر بعد الخسارة أمام منتخب فلسطين

كتب : مصطفى الجريتلي

11:52 م 01/12/2025
  عرض 19 صورة
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (1)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (6)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (4)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (8)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (9)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (10)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (2)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (12)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (13)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (11)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (15)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (16)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (17)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (18)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (20)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (14)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (7)
  عرض 19 صورة
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (21)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب قطر، إن منتخب فلسطين استحق الفوز أمامهم خلال المباراة التي جمعتهما في مستهل مشوارهما بكأس العرب.

نتيجة مباراة منتخب قطر وفلسطين

وخسر منتخب قطر بهدف نظيف على يد نظيره الفلسطيني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال لوبيتيجي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن منتخب فلسطين استحق الفوز أمامهم بعد المستوى الذي قدمه:"وأهدرنا نحن كذلك عدة فرص لتسجيل الأهداف وفي النهاية خسرنا".

وأكد مدرب منتخب قطر أن غياب بعض اللاعبين الأساسيين بصفوفه لم يكن سببًا مباشرًا في الخسارة إذ يُشير إلى أن اللاعبين الذين تم اختيارهم للبطولة لديهم جودة عالية.

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته بالتشديد على قدرتهم على استعادة التوازن للحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور التالي من البطولة.

موعد مباراة منتخب قطر وسوريا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب سوريا نظيره القطري عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب.

