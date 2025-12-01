مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

0 1
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

0 1
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

3 1
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

2 0
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

1 0
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"الشال وصور تذكارية".. كيف احتفل الجهاز الفني لمنتخب فلسطين مع أبو تريكة بالفوز على قطر؟

كتب - يوسف محمد:

09:16 م 01/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أبو تريكة مع لاعب ومدرب منتخب قطر (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    أبو تريكة مع لاعب ومدرب منتخب قطر (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    أبو تريكة مع لاعب ومدرب منتخب قطر (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    أبو تريكة مع لاعب ومدرب منتخب قطر (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    أبو تريكة مع لاعب ومدرب منتخب قطر (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    أبو تريكة مع لاعب ومدرب منتخب قطر (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، الأنظار بشكل كبير بعد انتهاء مباراة منتخب قطر وفلسطين، في بطولة كأس العرب 2025.

وحرص عدد من أفراد ولاعبي الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني، على الاحتفال رفقة نجم المنتخب المصري السابق، بالفوز على قطر في افتتاح مباريات كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وفور انتهاء المباراة، توجه لاعب منتخب فلسطين وجدي نبهان إلى نجم الكرة المصرية السابٌ، الذي كان يتواجد لتحليل المباراة من داخل أرضية الملعب، لالتقاط صورة معه وتوجيه التحية له.

ولم يقتصر الأمر على نبهان وحده، بل أن المدير الفني لمنتخب فلسطين إيهاب أبو جزر، كان حريصا على تحية أبو تريكة على الهواء مباشرة خلال إجراء حوار صحفي عقب نهاية المباراة، كما أن قام بمنحه الشال الفلسطيني، تعبيرا عن حبه الكبير لنجم الكرة المصرية والعربية.

وتوجه محمد أبو تريكة عقب نهاية المباراة، إلى مدرجات جماهير منتخب فلسطين، الذي حرصت بشكل كبير على تحية تريكة والتقاط العديد من الصور التذكارية معه.

وحقق منتخب فلسطين فوزا غاليا اليوم الإثنين، على حساب نظيره منتخب قطر بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب، بمشاركة 16 منتخبا عربيا، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبو تريكة البطولة العربية منتخب فلسطين كأس العرب منتخب قطر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة