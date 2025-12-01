أول تعليق من لاعب بيراميدز بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المشارك في كأس

خطف محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، الأنظار بشكل كبير بعد انتهاء مباراة منتخب قطر وفلسطين، في بطولة كأس العرب 2025.

وحرص عدد من أفراد ولاعبي الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني، على الاحتفال رفقة نجم المنتخب المصري السابق، بالفوز على قطر في افتتاح مباريات كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وفور انتهاء المباراة، توجه لاعب منتخب فلسطين وجدي نبهان إلى نجم الكرة المصرية السابٌ، الذي كان يتواجد لتحليل المباراة من داخل أرضية الملعب، لالتقاط صورة معه وتوجيه التحية له.

ولم يقتصر الأمر على نبهان وحده، بل أن المدير الفني لمنتخب فلسطين إيهاب أبو جزر، كان حريصا على تحية أبو تريكة على الهواء مباشرة خلال إجراء حوار صحفي عقب نهاية المباراة، كما أن قام بمنحه الشال الفلسطيني، تعبيرا عن حبه الكبير لنجم الكرة المصرية والعربية.

وتوجه محمد أبو تريكة عقب نهاية المباراة، إلى مدرجات جماهير منتخب فلسطين، الذي حرصت بشكل كبير على تحية تريكة والتقاط العديد من الصور التذكارية معه.

وحقق منتخب فلسطين فوزا غاليا اليوم الإثنين، على حساب نظيره منتخب قطر بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب، بمشاركة 16 منتخبا عربيا، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

