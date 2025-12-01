مباريات الأمس
إعلان

"رسميا".. برشلونة يبدأ في التحرك لضم موهبة الأهلي

كتب : محمد القرش

12:23 م 01/12/2025
كشفت تقارير صحفية اهتمام نادي برشلونة لضم موهبة فريق الأهلي، حمزة عبد الكريم، لتدعيم فريق الشباب بالنادي الإسباني.

وكتب أشرف بن عياد الصحفي بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "برشلونة يهتم رسميا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب".

ويعد المهاجم صاحب الـ 17 عاما من أهم مواهب كرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية، نظرا تألقه مع فريق شباب الأهلي ومنتخب مصر للناشئين.

وشهدت مباراة فوز الأهلي على شبيبة القبائل برباعية دون رد في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، مشاركة اللاعب الشاب بديلا.

"هل يعقل اللي بتقوله على ماتش الأهلي؟".. الرمادي يفتح النار على فيريرا

4 جنسيات.. طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر والكويت في كأس العرب

حمزة عبد الكريم برشلونة الأهلي عرض برشلونة لضم لاعب الأهلي أخبار الأهلي أشرف بن عياد

