"رسميا".. برشلونة يبدأ في التحرك لضم موهبة الأهلي

كشفت تقارير صحفية اهتمام نادي برشلونة لضم موهبة فريق الأهلي، حمزة عبد الكريم، لتدعيم فريق الشباب بالنادي الإسباني.

وكتب أشرف بن عياد الصحفي بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "برشلونة يهتم رسميا بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم، النادي بالفعل تحرك في هذا الجانب".

ويعد المهاجم صاحب الـ 17 عاما من أهم مواهب كرة القدم المصرية خلال الفترة الماضية، نظرا تألقه مع فريق شباب الأهلي ومنتخب مصر للناشئين.

وشهدت مباراة فوز الأهلي على شبيبة القبائل برباعية دون رد في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، مشاركة اللاعب الشاب بديلا.

