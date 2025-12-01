يستعد منتخب مصر لظهور جديد ببطولة كأس العرب وهذه المرة سيكون تحت القيادة الفنية للمدير الفني الوطني حلمي طولان الذي سيقود المنتخب الثاني بالبطولة وليس الأول.

ويشارك بهذه النسخة من بطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري 16 منتخبًا بواقع 9 منتخبات تأهلت وفقًا لتصنيفها الصادر عن الاتحاد الدولي قبل إجراء القرعة بينما ستُشارك 7 منتخبات أخرى بعدما تأهلت عن طريق منافسات الملحق.

ورغم كون النسخة التي ستنطلق خلال ساعات قليلة هي الحادية عشر من البطولة وسبق وشارك بها المنتخب الوطني إلا أن الفراعنة لم يحصدوا اللقب سوى مرة واحدة بالنسخة التي استضافتها دولة سوريا وقاد المنتخب بها الراحل محمود الجوهري.

وشاركت حينها 6 منتخبات في كأس العرب 1992 وهي: مصر، السعودية، سوريا، الكويت، الإمارات والبحرين بواقع ثلاث منتخبات في كل مجموعة ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لدور نصف النهائي.

واستهل المنتخب مشواره بفوز كبير على البحرين برباعية نظيفة ثم تعادل بهدف لمثله أمام السعودية ليتأهل المنتخب إلى دور نصف النهائي ويفوز على صاحب الأرض منتخب سوريا بهدفين مقابل هدف ومنه إلى النهائي والفوز على المنتخب السعودي بثلاثية مقابل هدفين ليحصد الفراعنة اللقب الأول والأخير منذ قرابة 34 عامًا.

ولكن هذه المرة إذ نجح حلمي طولان في تحقيق هذا الحلم فسينعش خزينة اتحاد الكرة بمبلغ يتجاوز 7 مليون دولار يحصل عليها المنتخب الفائز بكأس العرب 2025 فيما يحصد المنتخب الوصيف على 4.2 ملايين دولار مقابل 2.8 مليون دولار للمنتخب صاحب المركز الثالث و2.1 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

