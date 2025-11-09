زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول والسيتي

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجل فان ديك - كوناتي - كونور برادلي - روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: فيرتز - محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: روبين دياز - نونيز - جفارديول - أوريلي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي - إيرلينج هالاند - دوكو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول والسيتي

بداية المباراة