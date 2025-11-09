مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

1 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. ليفربول 0-0 مانشستر سيتي.. الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

05:21 م 09/11/2025
زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول والسيتي

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فيرجل فان ديك - كوناتي - كونور برادلي - روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: فيرتز - محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: روبين دياز - نونيز - جفارديول - أوريلي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي - إيرلينج هالاند - دوكو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول والسيتي

بداية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة ليفربول والسيتي ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بث مباشر ليفربول والسيتي تشكيل ليفربول تشكيل مانشستر سيتي

