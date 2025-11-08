إبراهيم حسن يعلن تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل المعسكر المقبل للفراعنة خلال فترة التوقف الدولي المقرر لها خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأكد إبراهيم أن باقي أفراد الجهاز الفني وعدد من اللاعبين المختارين لمعسكر نوفمبر، سيصلون إلى الإمارات وتحديداً مدينة العين في السابعة مساء يوم الأحد، استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان ودياً يوم 14 نوفمبر على استاد هزاع بن زايد.

وأشار إبراهيم حسن إلى أن اللاعبين المختارين من فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا سينضمون إلى المعسكر يوم 10 نوفمبر بمدينة العين عقب انتهاء مباراتي السوبر.

وأضاف مدير منتخب مصر أن الفريق سيبدأ تدريباته يوم 10 نوفمبر استعداداً لودية أوزبكستان، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة الفريق الفائز من مواجهة كاب فيردي وإيران في الاستعدادات للمرحلة المقبلة.