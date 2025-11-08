يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره مانشستر سيتي غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 بالبريميرليج.

وتحمل مباراة ليفربول أمام مان سيتي غدا الأحد، صبغة مصرية، حيث ستشهد مواجهة بين الثاني محمد صلاح نجم ليفربول ومواطنه عمر مرموش لاعب السيتي.

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

وتعد مباريات مان سيتي، من اللقاءات المفضلة للنجم المصري محمد صلاح، حيث أنه دائم الصناعة والتسجيل أمام السيتي.

وخاض صلاح أمام مانشستر سيتي، 23 مباراة من قبل بمختلف البطولات، بينهم 3 مباريات خلال فترة تواجده في صفوف فريق تشيلسي.

وخلال 23 مباراة خاضهم نجم منتخب مصر أمام مان سيتي، تمكن من تحقيق الفوز في 9 مباريات، تلقى الهزيمة في 6 لقاءات وحضر التعادل في 8 مباريات.

وساهم محمد صلاح أمام مان سيتي ب 21 هدفا، بواقع تسجيل 13 هدفا وتقديم 8 تمريرات حاسمة، بجانب أنه لم يحصل سوى على بطاقة صفراء واحدة في هذه اللقاءات.

ويحتل فريق ليفربول حاليا المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 18 نقطة، فيما يأتي فريق مان سيتي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

