مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. أفضل 10 لاعبين متاحين للتعاقد معهم

بدأ العد التنازلي لانطلاق فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026، حيث تسعى الأندية لتدعيم صفوفها بالنواقص التي ظهرت مع بداية موسم 2025/26.

وخلال السطور التالية نستعرض أفضل 10 لاعبين حرا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة:

1. سيرجيو ريجيلون - ظهير أيسر

2. دييجو كوستا - مهاجم

3. لورينزو إنسيني - جناح أيسر

4. أليكس أوكسليد تشامبرلين - خط وسط

5. باتريك بامفورد - مهاجم

6. تاكيهيرو تومياسو - ظهير أيمن

7. خوان بيرنات - ظهير أيسر

8. ديمتري باييت - وسط مهاجم

9. ماريو بالوتيلي - مهاجم

10. خورخي ميري - قلب دفاع

ومن المقرر أن تُفتح نافذة الشتاء لعام 2026، يوم 31 يناير، حيث من المتوقع أن تٌغلق يوم الإثنين 2 فبراير.