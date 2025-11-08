مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. أفضل 10 لاعبين متاحين للتعاقد معهم
كتب : محمد القرش
بدأ العد التنازلي لانطلاق فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026، حيث تسعى الأندية لتدعيم صفوفها بالنواقص التي ظهرت مع بداية موسم 2025/26.
وخلال السطور التالية نستعرض أفضل 10 لاعبين حرا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة:
1. سيرجيو ريجيلون - ظهير أيسر
2. دييجو كوستا - مهاجم
3. لورينزو إنسيني - جناح أيسر
4. أليكس أوكسليد تشامبرلين - خط وسط
5. باتريك بامفورد - مهاجم
6. تاكيهيرو تومياسو - ظهير أيمن
7. خوان بيرنات - ظهير أيسر
8. ديمتري باييت - وسط مهاجم
9. ماريو بالوتيلي - مهاجم
10. خورخي ميري - قلب دفاع
ومن المقرر أن تُفتح نافذة الشتاء لعام 2026، يوم 31 يناير، حيث من المتوقع أن تٌغلق يوم الإثنين 2 فبراير.