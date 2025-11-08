مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. أفضل 10 لاعبين متاحين للتعاقد معهم

كتب : محمد القرش

05:00 ص 08/11/2025
بدأ العد التنازلي لانطلاق فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026، حيث تسعى الأندية لتدعيم صفوفها بالنواقص التي ظهرت مع بداية موسم 2025/26.

وخلال السطور التالية نستعرض أفضل 10 لاعبين حرا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة:

1. سيرجيو ريجيلون - ظهير أيسر

2. دييجو كوستا - مهاجم

3. لورينزو إنسيني - جناح أيسر

4. أليكس أوكسليد تشامبرلين - خط وسط

5. باتريك بامفورد - مهاجم

6. تاكيهيرو تومياسو - ظهير أيمن

7. خوان بيرنات - ظهير أيسر

8. ديمتري باييت - وسط مهاجم

9. ماريو بالوتيلي - مهاجم

10. خورخي ميري - قلب دفاع

ومن المقرر أن تُفتح نافذة الشتاء لعام 2026، يوم 31 يناير، حيث من المتوقع أن تٌغلق يوم الإثنين 2 فبراير.

