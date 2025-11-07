تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة بنادي النصر عن عدد سيارته التى يمتلكها، معترفاً بأنه لم يعد يعرف عدد السيارات التي يمتلكها، بعد شرائه سيارة بوجاتي توربيون "Bugatti Tourbillon" الجديدة بقيمة 3.2 مليون جنيه إسترليني.

وقال رونالدو في مقابلة مع الإعلامي بيرس مورجان: "بصراحة، فقدت العد، ولكن إذ اضطررت للمراهنة سأقول إن لدي 40 أو 41 سيارة، وأعشق سيارات بوجاتي فهي وحوش مختلفة"، كما أوضح أنه اشترى السيارة الجديدة كـ"ستثمار".

وكانت قيمة مجموعته تُقدر العام الماضي بنحو 19 مليون جنيه إسترليني، لكنها ارتفعت الآن إلى 22 مليوناً بعد ضم البوجاتي الجديدة.

بدأ شغف رونالدو بالسيارات منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، وكانت أولى مشترياته سيارة بورشه كايين بقيمة 67,500 جنيه إسترليني، وخلال إقامته في إسبانيا قاد سيارات Audi RS5 وR8 وS8، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس عام 2018.

وتعتبر سيارة بوجاتي سنتوديتشي واحدة من عشر سيارات فقط في العالم، وتصل سرعتها القصوى إلى 236 ميلاً في الساعة.

ويمتلك الدون أيضاً، بوجاتي تشيرون بقيمة 2 مليون جنيه، وبوجاتي فيرون بـ 1.5 مليون جنيه، إضافةً إلى فيراري مونزا بـ 1.4 مليون جنيه ودايتونا SP3 بـ 2 مليون جنيه، إلى جانب ماكلارين سينا بـ 750 ألف جنيه، ولامبورجيني أفينتادور بـ 270 ألف جنيه، و بنتلي فلاينج سبور بـ 250 ألف جنيه، وفيراري 599 GTO بـ 500 ألف جنيه، وذلك جزءاً صغيراً من أسطول سياراته الحقيقي.