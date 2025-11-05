مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

2 1
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

2 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

1 0
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

1 0
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

مدافع توتنهام يتلقى تهديدًا بالسلاح من وكيل لاعبين.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:02 م 05/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ديستني أودوجي
  • عرض 9 صورة
    ديستني أودوجي
  • عرض 9 صورة
    ديستني أودوجي
  • عرض 9 صورة
    ديستني أودوجي
  • عرض 9 صورة
    ديستني أودوجي
  • عرض 9 صورة
    ديستني أودوجي
  • عرض 9 صورة
    ديستني أودوجي
  • عرض 9 صورة
    ديستني أودوجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية في إنجلترا عن تفاصيل واقعة مثيرة بطلها مدافع توتنهام ديستني أودوجي، بعد أن تبين أنه كان ضحية تهديد بالسلاح من قِبل أحد وكلاء اللاعبين في شمال لندن، خلال إحدى الليالي من شهر سبتمبر الماضي.

ووفقًا للشرطة البريطانية، فإن الحادث وقع مساء السبت 6 سبتمبر، حين كان أودوجي بصحبة أحد أصدقائه في منطقة كوكفوسترز باريد بمقاطعة بارنيت، قبل أن يتم استدعاء الشرطة عقب تهديد اللاعب بالسلاح.

وأُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا للاشتباه في حيازته سلاحًا ناريًا بقصد إثارة الخوف والعنف، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالابتزاز والقيادة دون رخصة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بكفالة في انتظار استكمال التحقيقات.

التحقيقات كشفت أيضًا أن شخصًا آخر في العشرينيات من عمره – صديق أودوجي – كان قد تلقى تهديدات وابتزازًا من الشخص نفسه، دون وقوع أي إصابات في الحادثين.

وأكد نادي توتنهام أنه قدم الدعم الكامل لأودوجي وعائلته منذ وقوع الواقعة، موضحًا في بيان رسمي: "نقدم الدعم لدستيني وعائلته منذ الحادثة، وسنواصل ذلك، لكن بما أن الأمر يخضع لتحقيق قانوني، فلا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات."

إقرأ أيضًا..

هل تجاهل محمد صلاح مصافحة أرنولد.. ما الحقيقة؟

"ظهور مميز".. 15 صورة لحنين خالد زوجة محمد عواد حارس الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديستني أودوجي توتنهام تهديد مدافع توتنهام أودجي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان