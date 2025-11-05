مدافع توتنهام يتلقى تهديدًا بالسلاح من وكيل لاعبين.. ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية في إنجلترا عن تفاصيل واقعة مثيرة بطلها مدافع توتنهام ديستني أودوجي، بعد أن تبين أنه كان ضحية تهديد بالسلاح من قِبل أحد وكلاء اللاعبين في شمال لندن، خلال إحدى الليالي من شهر سبتمبر الماضي.

ووفقًا للشرطة البريطانية، فإن الحادث وقع مساء السبت 6 سبتمبر، حين كان أودوجي بصحبة أحد أصدقائه في منطقة كوكفوسترز باريد بمقاطعة بارنيت، قبل أن يتم استدعاء الشرطة عقب تهديد اللاعب بالسلاح.

وأُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا للاشتباه في حيازته سلاحًا ناريًا بقصد إثارة الخوف والعنف، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالابتزاز والقيادة دون رخصة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بكفالة في انتظار استكمال التحقيقات.

التحقيقات كشفت أيضًا أن شخصًا آخر في العشرينيات من عمره – صديق أودوجي – كان قد تلقى تهديدات وابتزازًا من الشخص نفسه، دون وقوع أي إصابات في الحادثين.

وأكد نادي توتنهام أنه قدم الدعم الكامل لأودوجي وعائلته منذ وقوع الواقعة، موضحًا في بيان رسمي: "نقدم الدعم لدستيني وعائلته منذ الحادثة، وسنواصل ذلك، لكن بما أن الأمر يخضع لتحقيق قانوني، فلا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات."

