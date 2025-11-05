مباريات الأمس
نور الدين زكري: "لا أقبل احتقاري بترشيحي لتدريب فرق صغيرة"

كتب : هند عواد

11:26 ص 05/11/2025
    نور الدين بن زكري (2)
    نور الدين بن زكري (6)
    نور الدين بن زكري (3)
    نور الدين بن زكري (7)
    نور الدين بن زكري (5)
    نور الدين بن زكري
    نور الدين بن زكري (1)
    نور الدين بن زكري (8)

تحدث الجزائري نور الدين زكري المدير الفني السابق للخلود السعودي، عن تلقيه عروضا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يرفض تدريب الفرق الصغيرة.

وذكرت صحيفة "الميدان"، في وقت سابق، أن نور الدين بن زكري يقترب من قيادة الزمالك خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وقال نور الدين زكري في تصريحات عبر صحيفة "الرياضية" السعودية: "لست صغيرًا، ولا أقبل احتقاري بترشيحي لتدريب فرق صغيرة، وأملك حاليًا عدة عروض من أندية سعودية وخارجية، وما زلت أدرسها جيدًا".

وأضاف: "امتلك أرقامًا تتحدث عن إنجازاته وخبرة ترشحني لتدريب الفرق الكبرى والمنافسة على البطولات، انتمائي للسعودية لا حدود له وأشعر أنني ابن من أبناء السعودية".

واختتم عن ارتباطه بالزمالك: "لن أتحدث عن أي أسماء أو كيانات حاليًا، لكن العروض كثيرة ومتعددة، وهذا أمر طبيعي".

نور الدين زكري الزمالك أول تعليق من نور الدين زكري بعد ارتباطه بالزمالك

