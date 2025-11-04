لاعب كرة القدم يعتدي على مشجع منافس في موقف سيارات قبل كأس كاراباو

ذكرت تقارير أن نجم نادي ريكسهام، جيمس ماكلين، اعتدى على أحد مشجعي كارديف سيتي الذي واجهه في موقف السيارات قبل مباراة كأس كاراباو الأسبوع الماضي.

ووقعت الحادثة قبل فوز كارديف سيتي 2-1، حيث دخل مجموعة من مشجعي كارديف في شجار مع ماكلين بعد أن ركن سيارته خارج الملعب.

وزعم مصدر مطلع على الشجار لصحيفة "ديلي ستار" أنه كان دفاعا عن النفس من جانب اللاعب الدولي السابق لمنتخب جمهورية أيرلندا.

وأكدت مصادر في كارديف، التي أكدت وقوع مشاجرة، أن الحادث بدأ بطريقة مازحة تجاه ماكلين، لكنه سرعان ما تصاعد مع تبادل الإهانات إلى حد الاشتباك.

وقال متحدث باسم النادي لصحيفة ديلي ميل سبورت: "يعلم نادي ريكسهام بوقوع حادث يتعلق بلاعب من الفريق الأول ومشجع زائر قبل مباراتنا ضد كارديف سيتي، وقد تم الإبلاغ عنه للسلطات المختصة، لن نصدر أي تعليقات أخرى بشأن هذه المسألة في هذه المرحلة".