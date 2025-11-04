مباريات الأمس
"بعد الفوز على هايتي".. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

كتب - يوسف محمد:

05:59 م 04/11/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر بكأس العالم للناشئين
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين

حقق منتخب مصر تحت 17 عاما، فوزا كبيرا على حساب هايتي ، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين تحت 17 عاما، رفقة كلا من: "هايتي، فنزويلا وإنجلترا".

وبهذا الفوز، يكون المنتخب المصري حصد أول ثلاث نقاط له في مونديال الناشئين، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، في انتظار مباراة إنجلترا وفنزويلا المقامة حاليا، يسيطر عليها التعادل حتى الآن.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- منتخب مصر، 3 نقاط

2- منتخب إنجلترا، نقطة واحدة

3- فنزويلا، نقطة واحدة

4- هايتي، دون أي رصيد من النقاط

أقرأ أيضًا:

فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر

الأهلي يستعين بـ8 أعضاء لخدمة النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر بكأس العالم للناشئين كأس العالم للناشئين مصر وهايتي ترتيب مجموعة مصر كأس العالم 2025

