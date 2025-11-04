مفاتيح قوية لعبور الجيش الملكي مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. ما علاقة الأهلي

حقق منتخب مصر تحت 17 عاما، فوزا كبيرا على حساب هايتي ، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين تحت 17 عاما، رفقة كلا من: "هايتي، فنزويلا وإنجلترا".

وبهذا الفوز، يكون المنتخب المصري حصد أول ثلاث نقاط له في مونديال الناشئين، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، في انتظار مباراة إنجلترا وفنزويلا المقامة حاليا، يسيطر عليها التعادل حتى الآن.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- منتخب مصر، 3 نقاط

2- منتخب إنجلترا، نقطة واحدة

3- فنزويلا، نقطة واحدة

4- هايتي، دون أي رصيد من النقاط

