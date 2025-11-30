لماذا غاب صلاح عن مواجهة ليفربول ووست هام؟.. سلوت يجيب

"لا يستطيع الشكوى".. آلان شيرر يعلق على استبعاد صلاح من مباراة وست هام

علّق أرني سلوت على قراراته الفنية، موضحًا أسباب جلوس بعض نجوم ليفربول على مقاعد البدلاء وفي مقدمتهم محمد صلاح.

وقال أرني سلوت لشبكة سكاي سبورتس: لدينا عدد أكبر من اللاعبين على مقاعد البدلاء، وليس محمد صلاح فقط، لكنني أفهم سبب سؤالك. سنلعب أربع مباريات خلال عشرة أيام، لديّ العديد من اللاعبين الجيدين، لذلك اخترت هذه التشكيلة اليوم".

وأضاف: "في بعض الأحيان يجلس إيزاك على مقاعد البدلاء، وفي بعض الأحيان يجلس ويرتز، لذا فإنني أفهم لماذا يتعلق الأمر باللاعبين على مقاعد البدلاء، ولكن الأمر يتعلق أيضًا بأولئك الذين يبدأون".

واختتم: "إنه ليس قرارًا سهلاً لأن لدي أكثر من 11 لاعبًا جيدًا، إنها ليست المرة الأولى التي لا ألعب فيها مع مو، تمامًا كما قررت عدم إشراك إيزاك وفيرتز وإيتيكيتي".

وفاز ليفربول على نظيره وست هام يونايتد بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.