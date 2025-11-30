مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
14:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
16:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

ضحية مفضلة وإنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ويست هام الليلة؟

كتب : مصراوي

11:48 ص 30/11/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب لندن الأوليمبي، حيث يلتقي ليفربول مع ويست هام في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يبحث خلالها محمد صلاح عن استعادة قدرته التهديفية بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا.

محمد صلاح ينتظر فض الشراكة مع روني

يدخل صلاح مباراة الليلة بطموح تحقيق إنجاز جديد، إذ يسعى ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ ليفربول، وإنهاء شراكته الحالية مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، بعد أن وصل كل منهما إلى 276 مساهمة مباشرة بقميص الريدز، بواقع 188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة لصلاح.

ويمتلك النجم المصري أفضلية واضحة أمام وست هام، حيث يُعد الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في مختلف البطولات، بعدما سجل 13 هدفًا في 18 مباراة.

ويأتي الفريق اللندني ضمن أكثر الأندية التي هز صلاح شباكها خلال مسيرته مع ليفربول، ليكون ثالث ضحاياه المفضلة بعد مانشستر يونايتد (16 هدفًا) وتوتنهام هوتسبير (14 هدفًا).

اقرأ أيضًا:

انضمام فريق جديد.. الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2029

الموعد والقناة الناقلة لمباراة وست هام وليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي وست هام وليفربول موعد مباراة وست هام وليفربول

