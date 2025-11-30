كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملعب لندن الأوليمبي، حيث يلتقي ليفربول مع ويست هام في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يبحث خلالها محمد صلاح عن استعادة قدرته التهديفية بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا.

محمد صلاح ينتظر فض الشراكة مع روني

يدخل صلاح مباراة الليلة بطموح تحقيق إنجاز جديد، إذ يسعى ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ ليفربول، وإنهاء شراكته الحالية مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، بعد أن وصل كل منهما إلى 276 مساهمة مباشرة بقميص الريدز، بواقع 188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة لصلاح.

ويمتلك النجم المصري أفضلية واضحة أمام وست هام، حيث يُعد الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في مختلف البطولات، بعدما سجل 13 هدفًا في 18 مباراة.

ويأتي الفريق اللندني ضمن أكثر الأندية التي هز صلاح شباكها خلال مسيرته مع ليفربول، ليكون ثالث ضحاياه المفضلة بعد مانشستر يونايتد (16 هدفًا) وتوتنهام هوتسبير (14 هدفًا).

