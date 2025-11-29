استبعاد نجم بيراميدز قبل دقائق من مواجهة باور ديناموز.. ما السبب؟

"حزين".. أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، استبعاد الدولي المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن للفريق، من قائمة مباراة باور ديناموز الزامبي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز، حامل اللقب القاري، ضيفًا على بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، في ثاني مواجهات دور المجموعات بدوري الأبطال.

وجاء قرار استبعاد الشيبي خوفًا من تعرضه للإجهاد، خاصة بعد مشاركته في عدد كبير من المباريات خلال الفترة الماضية، حيث فضّل الجهاز الفني منحه راحة على أن يكون جاهزًا لمواجهتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت في الدوري.

كما استبعد الجهاز الفني اللاعب البوركيني بلاتي توريه لعدم جاهزيته بسبب آلام العضلة الخلفية، بالإضافة إلى أسامة جلال الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة في العضلة الخلفية.

ويدخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – محمد رضا "بوبو" – محمود زلاكة – إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.