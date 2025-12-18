أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد تتويج المغرب بلقب كأس العرب

"سأحصل على الجنسية الأردنية".. أول تعليق من جمال السلامي بعد خسارة كأس

علق النجم المغربي أشرف بن شرقي، على تحقيق منتخب بلاده لقب كأس العرب 2025، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الأردن، في المباراة النهائية اليوم الخميس.

وقال بن شرقي، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "منذ اليوم الأول للبطولة وهدفنا كان التتويج بلقب كأس العرب، جميع اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد".

وأضاف: "نحن فريق واحد، المدرب هو من يختار اللاعبين والتشكيل الذي يناسب كل مباراة".

وعن مستوى عبد الرزاق حمدالله مع المنتخب، قال بن شرقي: "حمد الله لاعب كبير ودائما ما يكون مؤثر وصاحب بصمة قوية، في أي دوري وأي فريق ينتقل إليه، فهو هداف كبير وصاحب إمكانيات عالية".

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب الأردن اليوم الخميس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.

