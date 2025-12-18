مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد تتويج المغرب بلقب كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

10:58 م 18/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أبو تريكة وبن شرقي (3)
  • عرض 15 صورة
    محمد أبو تريكة (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد أبو تريكة (3)
  • عرض 15 صورة
    أبو تريكة وبن شرقي (1)
  • عرض 15 صورة
    images
  • عرض 15 صورة
    أبو تريكة وبن شرقي (2)
  • عرض 15 صورة
    أبو تريكة وبن شرقي (4)
  • عرض 15 صورة
    المغرب والأردن
  • عرض 15 صورة
    المغرب والأردن
  • عرض 15 صورة
    المغرب والأردن
  • عرض 15 صورة
    المغرب والأردن
  • عرض 15 صورة
    المغرب والأردن
  • عرض 15 صورة
    المغرب والأردن
  • عرض 15 صورة
    المغرب والأردن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق النجم المغربي أشرف بن شرقي، على تحقيق منتخب بلاده لقب كأس العرب 2025، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الأردن، في المباراة النهائية اليوم الخميس.

وقال بن شرقي، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "منذ اليوم الأول للبطولة وهدفنا كان التتويج بلقب كأس العرب، جميع اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد".

وأضاف: "نحن فريق واحد، المدرب هو من يختار اللاعبين والتشكيل الذي يناسب كل مباراة".

وعن مستوى عبد الرزاق حمدالله مع المنتخب، قال بن شرقي: "حمد الله لاعب كبير ودائما ما يكون مؤثر وصاحب بصمة قوية، في أي دوري وأي فريق ينتقل إليه، فهو هداف كبير وصاحب إمكانيات عالية".

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب الأردن اليوم الخميس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.

أقرأ أيضًا:

هدف عالمي مبكر للمنتخب المغربي في شباك الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

أحمد جعفر: انتقالي للزمالك غير حياتي.. ورفضت الانضمام للأهلي (حوار)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المغرب والأردن أشرف بن شرقي منتخب المغرب كأس العرب بطولة كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟