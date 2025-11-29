"أحمد عبد الرؤوف أقرّ بإحداهن".. 3 تحديات للزمالك أمام كايزر تشيفز

يحل فريق الزمالك عند الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

الزمالك كان قد استهل مشواره بدور المجموعات تحت قيادة مدربه أحمد عبدالرؤوف بالفوز بهدف نظيف على ضيفه زيسكو يونايتد الزمالك.

ويخوض فريق الزمالك مباراة كايزر تشيفز وأمامه أكثر من تحدِ منهم من أقره عبدالرؤوف المدير الفني للفريق.

1) الغيابات

أحمد عبدالرؤوف أكد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة على أنهم سيتأثرون بالغيابات بصفوفهم لعل أبرزها الثنائي عبدالله السعيد ونبيل عماد "دونجا" ولكنه أكد في الوقت ذاته قدرة اللاعبين على تعويض الغيابات وهو التحدي الأول الذي سيواجهه الفريق أمام كايزر تشيفز.

2) تجاوز ذكرى سيئة

آخر مباراة لفريق الزمالك أمام فريق جنوب أفريقي ببطولة الكونفدرالية كانت بدور ربع نهائي النسخة الماضية حين ودع النادي المنافسات على يد ستيلينبوش في أبريلي الماضي لذا سيكون التحدي الثاني أمام اللاعبين هو محو هذه الذكرى وهو الأمر الذي قد يكون صعبًا بعض الشيء كون المباراة في ملعب الخصم.

3) التوقيت

عادة ما يواجه اللاعب المصري أزمة في اللعب عصرًا بدولة جنوب أفريقيا بسبب الأجواء هناك وهو الأمر الذي سيشكل تحديًا للزمالك ومدربه الشاب أحمد عبدالرؤوف في ظل رغبتهم في مواصلة الفوز.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن المصري المتصدر الذي خاض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات وفاز بها على مستضيفه زيسكو يونايتد بثلاثية مقابل هدفين.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق كايزر تشيفز المركز الثالث بدون نقاط بفارق الأهداف عن زيسكو المتذيل للترتيب.