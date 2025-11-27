مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

بتروجت

1 0
19:30

وادي دجلة

الدوري الأوروبي

بورتو

2 0
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

1 2
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 0
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

- -
22:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

10 صور لملعب مباراة منتخب مصر الثاني والكويت في بطولة كأس العرب

كتب : محمد الميموني

09:12 م 27/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ملعب لوسيل (6)
  • عرض 10 صورة
    ملعب لوسيل (8)
  • عرض 10 صورة
    ملعب لوسيل (4)
  • عرض 10 صورة
    ملعب لوسيل (7)
  • عرض 10 صورة
    ملعب لوسيل (2)
  • عرض 10 صورة
    ملعب لوسيل (10)
  • عرض 10 صورة
    ملعب لوسيل (3)
  • عرض 10 صورة
    ملعب لوسيل (5)
  • عرض 10 صورة
    ملعب لوسيل (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العرب 2025، بمواجهة نظيره منتخب الكويت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب "لوسيل" مباراة منتخب مصر الثاني ونظيره الكويتي، المقرر إقامتها يوم 2 ديسمبر المقبل، في الجولة الأولى من البطولة العربية.

موعد مباراة منتخب مصر في كأس العرب

ويواجه منتخب مصر الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان نظيره منتخب الكويت، في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كلا من: "الإمارات، الكويت والأردن".

ويذكر أن منتخب مصر الثاني في البطولة بالمجموعة الثانية، رفقة: "الكويت، الإمارات والأدرن".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر بطولة كأس العرب 2025 منتخب الكويت حلمي طولان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب