10 صور لملعب مباراة منتخب مصر الثاني والكويت في بطولة كأس العرب

يستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العرب 2025، بمواجهة نظيره منتخب الكويت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب "لوسيل" مباراة منتخب مصر الثاني ونظيره الكويتي، المقرر إقامتها يوم 2 ديسمبر المقبل، في الجولة الأولى من البطولة العربية.

موعد مباراة منتخب مصر في كأس العرب

ويواجه منتخب مصر الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان نظيره منتخب الكويت، في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كلا من: "الإمارات، الكويت والأردن".

ويذكر أن منتخب مصر الثاني في البطولة بالمجموعة الثانية، رفقة: "الكويت، الإمارات والأدرن".