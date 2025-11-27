مباريات الأمس
رغم إصابته.. نيمار يشارك في مران سانتوس

كتب : هند عواد

01:49 م 27/11/2025
خاطر البرازيلي نيمار لاعب سانتوس، بإصابته، وشارك في مران فريقه، رغم تأكيد غيابه عن الملاعب لنهاية العام.

وذكرت شبكة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية، أن نيمار تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، باتالي سيغيب لنهاية العام.

وتعرض نيمار لإصابة في مباراة ميراسول، إلا أنه أكمل اللقاء لنهايته، وقال مدرب سانتوس فويفودا عن لاعب الفريق: "الخطة هي أن يتواجد نيمار في المباراة ضد سبورت. عليّ التحدث معه، أنا لست في حضوره الجسدي وسأحترم قرارات نيمار. لكن التزامه هو أن يكون موجوداً، هو يريد دائماً أن يكون موجوداً".

وأضاف: "قبل مباراة ميراسول، نيمار شعر بعدم راحة في ركبته. وشعر بذلك أيضاً أثناء المباراة. في اليوم التالي، كان يعاني من انزعاج كبير في تلك الركبة. نعلم أن لدينا مباريات كل ثلاثة أيام. مع السفر، سنصل إلى سانتوس غداً بعد الظهر... إنه لاعب نحتاجه في جميع الجولات الثلاث وسيساعدنا. إنه قائدنا في الملعب. سيكون هناك. لقد شعر أنه لن يكون قادراً على تلبية متطلبات مباراة اليوم".

ورغم إصابته وغيابه عن المباريات المقبلة، إلا أنه شارك في مران سانتوس الجماعي، وظهر في مقطع الفيديو الخاص بمران الفريق.

