كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد قرعة كأس العالم 2026، البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك بعد إعلان تصنيفات المنتخبات المشاركة في البطولة.

موعد قرعة كأس العالم 2026

ستجرى قرعة كأس العالم في واشنطن، يوم 5 ديسمبر، وذلك بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسيتم اختيار الفرق من أربعة أوعية، كل وعاء يضم 12 فريقًا، بناءً على تصنيفات الفيفا الخاصة بها اعتبارًا من نوفمبر/ديسمبر 2025، وسيتم توزيعها على 12 مجموعة.

لا تزال هناك ستة أوعية تأهيلية متاحة للتنافس عليها، وسيتم تحديدها من خلال مباريات الملحق في مارس، وسيُضاف الفائزون بهذه المباريات إلى الوعاء الرابع.

وجاءت تصنيفات المنتخبات في كأس العالم كالآتي:

التصنيف الأول: الولايات المتحدة، المكسيك، كندا، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا

التصنيف الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا

التصنيف الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا

التصنيف الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، تصفيات الملحق الأوروبي أ، تصفيات الملحق الأوروبي ب، تصفيات الملحق الأوروبي ج، تصفيات الملحق الأوروبي د، تصفيات الملحق القاري 1، تصفيات الملحق القاري 2

