كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود مخاوف بشأن احتمالية فقدان الدوري الإنجليزي الممتاز لعدد من نجومه بسبب عوامل غير مرتبطة بعالم المستطيل الأخضر بينما تتعلق بحياة اللاعبين الاجتماعية والعائلية.

وبحسب صحيفة Irish Sunday Mirror، فإن زوجات وصديقات اللاعبين الأجانب في الدوري أصبحت تواجه صعوبات متزايدة في التأقلم مع الحياة في إنجلترا، الأمر الذي قد يدفع بعض اللاعبين للنظر في الانتقال إلى دوريات أخرى خارج البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدة أندية في الدوري الإنجليزي لجأت إلى توظيف "فرق رعاية" مخصصة لمساعدة زوجات وصديقات اللاعبين على التأقلم والاندماج داخل المجتمع البريطاني.

وأوضح هوغو شكتر خبير رعاية اللاعبين في تصريحات أيضاً للصحيفة:" قد يكون الانتقال إلى بلد جديد أمر صعب على البعض، إذ نرى بشكل واضح أن اللاعبين يكونون سعداء، لكن شركاءهم لا يكونون كذلك، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى رحيل اللاعب أو التفكير في المغادرة، وهو أمر كارثي بالنسبة للأندية".

ومن أشهر الأمثلة على ذلك ماحدث مع جورخيلينا كاردوسو زوجة الجناح الأرجنتيني السابق لمانشستر يونايتد أنخيل دي ماريا، إذ انتقل من ريال مدريد إلى السماوي في أغسطس 2014 مقابل 59.7 مليون جنيه إسترليني، لكنه غادر بعد 11 شهراً فقط بخسارة 15 مليون جنيه بعد موسم مخيب.

وفي حديث تلفزيوني عام 2022 عبر قناة LAM الأرجنتينية، وصفت كاردوسو الطعام الإنجليزي بأنه "مقزز" وقالت إنها شعرت برغبة في قتل نفسها بسبب الطقس المظلم قائلة:"لم أرد الذهاب، أخبرته أن يذهب وحده لكن العرض كان مالياً، الناس هناك غريبة، والطعام مقزز، والنساء كأنهن دمى بورسلين".

وأضافت:" كنا في مدريد، كل شيء كان مثالي ثم جاءت خطوة مانشستر، وكنت أقول له لو تم انتقالك مرة أخرى، فليكن لأي مكان إلا إنجلترا".

في سياق متصل، انتقدت سارة عرفاوي زوجة لاعب مانشستر سيتي السابق إلكاي جوندوجان، مستوى الطعام في إنجلترا مؤكدة أنها لم تجد "مطعماً حقيقياً"، إذ كتبت عبر إنستجرام: "حاولت كثيراً العثور على مطعم جيد، لكن الطعام في كل مكان كان سيئاً كل شيء مجمد، والمطاعم تهتم بالمشروبات أكثر من الجودة".

عن صعوبة تغيير البلد:"في كرة القدم دائماً ما ترى أصدقاءك ينتقلون فجأة لبلد آخر، لكن لم أتوقع أن يحدث الأمر معنا كان صدمة، لأنك تبني حياة وتكون صداقات، وفجأة عليك أن تترك كل ذلك وراءك".