كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

1 0
17:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

محمد صلاح يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا بهذه الطريقة (صورة)

كتب : محمد الميموني

04:38 م 24/12/2025

محمد صلاح في الجيم

نشر محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها أثناء تدريباته داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، في إطار الاستعداد لمواجهة جنوب أفريقيا ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب لموسم 2025.

وكان محمد صلاح قد سجل هدف الفوز الثاني لمنتخب مصر في شباك زيمبابوي، خلال لقاء الجولة الأولى من البطولة.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق فوز مستحق على منتخب زيمبابوي في مستهل مشواره بالبطولة القارية.

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

