أهلي جدة يحقق الفوز على القادسية بثنائية في الدوري السعودي

تمكن فريق أهلي جدة من تحقيق الفوز على حساب نظيره القادسية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل ثنائية أهلي جدة في اللقاء كلا من، جالينو في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف فرانك كيسييه الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وفي المقابل أحرز هدف فريق القادسية الوحيد في اللقاء، اللاعب عبد الله السالم في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق أهلي جدة رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 19 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويذكر أن فريق النصر يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 24 نقطة جمعهم من 8 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

