19 صورة من مران الأهلي الختامي قبل مواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة فريق شبيبة القبائل الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام شبيبة القبائل غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران الجماعي للمارد الأحمر اليوم، حضور وسائل الإعلام المران لمدة 15 دقيقة، طبقا للوائح الاتحاد الأفريقي في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وحرص الدنماركي ياس توروب المدير الفني للمارد الأحمر، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران للحديث عن بعض الجوانب الفنية، بالإضافة إلى عمل بعض التدريبات البدنية خلال المران.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي".

ويطمح المارد الأحمر لمواصلة نغمة الانتصارات، التي حققها الفريق منذ تولي الدنماركي ياس توروب القيادة الفني للفريق، وكان آخرها الفوز على الزمالك والتتويج بلقب السوبر المصري.

