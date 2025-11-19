مباريات الأمس
"بعد غياب 27 عاما".. حكيمي يصبح خامس مغربي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:44 م 19/11/2025
توج النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025.

وفاز حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تفوق على كلا من، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وفيكتور أوسيمين مهاجم جالاطا سراي التركي.

وبات حكيمي خامس لاعب مغربي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وأول لاعب مغربي يتوج بالجائزة منذ مصطفى حجي في عام 1998.

وكان أول لاعب مغربي يتوج بجائزة الأفضل في أفريقيا، هو أحمد فرس الذي توج بالجائزة في عام 1975، ثم توج بها محمد التيمومي أسطورة الكرة المغربية.

وفي عام 1986 توجب الجائزة أسطورة حراسة المرمى في المغرب والقارة السمراء بشكل عام وهو الحارس بادو الزاكي، قبل أن يتوج بها مصطفى حجي عام 1998.

وبعد غياب دام لمدة 27 عاما، نجح حكيمي في إعادة الكرة الذهبية الأفريقية إلى أسود المغرب مرة آخرى، بعد تتويجه بالجائزة في العام الحالي 2025.

وقدم حكيمي موسما رائعا رفقة باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، حيث شارك مع الفريق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بجانب التتويج بلقب الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى أنه جاء في المركز السادس بقائمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وخلال الموسم الحالي، شارك حكيمي رفقة باريس سان جيرمان في 21 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

