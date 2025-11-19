عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

يقترب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقما قياسيا جديدا، كثالث أكثر لاعب تحقيقا لجائزة أفضل لاعب أفريقي.

وينافس محمد صلاح، الثنائي المغربي أشرف حكيمي، النيجيري فيكتور أوسيمين، على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، في الحفل الذي يقام في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، في مدينة الرباط المغربية.

وسبق وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي، مرتين سابقتين، وذلك نسختي 2018 و2017، وفي حالة فوزه بالجائزة اليوم، سيأتي في المركز الثالث، خلف الكاميروني صامويل إيتتو ولاعب ساحل العاج السابق يايا توريه.

وجاءت قائمة اللاعبين الفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي، كالآتي:

2024 - أديمولا لوكمان - نيجيريا – أتالانتا

2023 – فيكتور أوسيمين - نيجيريا – نابولي

2022 – ساديو ماني - السنغال – ليفربول

2019 – ساديو ماني - السنغال – ليفربول

2018 – محمد صلاح - مصر – ليفربول

2017 – محمد صلاح - مصر – ليفربول

2016 – رياض محرز - الجزائر – ليستر سيتي

2015 – أوباميانج - الجابون – بوروسيا دورتموند

2014 – يايا توريه – ساحل العاج – مانشستر سيتي

2013 – يايا توريه – ساحل العاج – مانشستر سيتي

2012 – يايا توريه – ساحل العاج – مانشستر سيتي

2011 – يايا توريه – ساحل العاج – مانشستر سيتي

2010 – صامويل إيتو – الكاميرون – إنتر ميلان

2008 – إيمانويل أديبايور – توجو – أرسنال

2007 – كانوتيه – مالي – إشبيلية

2006 – ديدييه دروجبا – ساحل العاج – تشيلسي

2005 – صامويل إيتو – الكاميرون – برشلونة

2004 – صامويل إيتو – الكاميرون – برشلونة

2003 – صامويل إيتو – الكاميرون – مايوركا

2002 – الحاج ضيوف – السنغال – ليفربول

2001 – الحاج ضيوف – السنغال – لانس

2000 – باتريك مبوما – الكاميرون – بارما

1999 – نوانكو كانو – نيجيريا – أرسنال

1998 – مصطفى حاجي – المغرب – ديبورتيفو لا كورونيا

1997 – فيكتور إيكبيبا – نيجيريا – موناكو

1996 – نوانكو كانو – نيجيريا – إنتر ميلان

1995 – جورج وياه – ليبيريا – ميلان

1994 – إيمانويل أمونيكي – نيجيريا – سبورتنج

1993 – رشيدي يكيني – نيجيريا – فيتوريا

1992 – عبيدي بيليه – غانا – أولمبيك مرسيليا

