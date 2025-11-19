مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

صلاح يترقب إنجازا تاريخيا.. اللاعبون المتوجون بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

كتب : هند عواد

12:12 م 19/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا 2017
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح سادس أفضل لاعبي العالم
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (5)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (11)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (7)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (8)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقترب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من تحقيق رقما قياسيا جديدا، كثالث أكثر لاعب تحقيقا لجائزة أفضل لاعب أفريقي.

وينافس محمد صلاح، الثنائي المغربي أشرف حكيمي، النيجيري فيكتور أوسيمين، على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، في الحفل الذي يقام في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، في مدينة الرباط المغربية.

وسبق وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي، مرتين سابقتين، وذلك نسختي 2018 و2017، وفي حالة فوزه بالجائزة اليوم، سيأتي في المركز الثالث، خلف الكاميروني صامويل إيتتو ولاعب ساحل العاج السابق يايا توريه.

وجاءت قائمة اللاعبين الفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي، كالآتي:

2024 - أديمولا لوكمان - نيجيريا – أتالانتا

2023 – فيكتور أوسيمين - نيجيريا – نابولي

2022 – ساديو ماني - السنغال – ليفربول

2019 – ساديو ماني - السنغال – ليفربول

2018 – محمد صلاح - مصر – ليفربول

2017 – محمد صلاح - مصر – ليفربول

2016 – رياض محرز - الجزائر – ليستر سيتي

2015 – أوباميانج - الجابون – بوروسيا دورتموند

2014 – يايا توريه – ساحل العاج – مانشستر سيتي

2013 – يايا توريه – ساحل العاج – مانشستر سيتي

2012 – يايا توريه – ساحل العاج – مانشستر سيتي

2011 – يايا توريه – ساحل العاج – مانشستر سيتي

2010 – صامويل إيتو – الكاميرون – إنتر ميلان

2008 – إيمانويل أديبايور – توجو – أرسنال

2007 – كانوتيه – مالي – إشبيلية

2006 – ديدييه دروجبا – ساحل العاج – تشيلسي

2005 – صامويل إيتو – الكاميرون – برشلونة

2004 – صامويل إيتو – الكاميرون – برشلونة

2003 – صامويل إيتو – الكاميرون – مايوركا

2002 – الحاج ضيوف – السنغال – ليفربول

2001 – الحاج ضيوف – السنغال – لانس

2000 – باتريك مبوما – الكاميرون – بارما

1999 – نوانكو كانو – نيجيريا – أرسنال

1998 – مصطفى حاجي – المغرب – ديبورتيفو لا كورونيا

1997 – فيكتور إيكبيبا – نيجيريا – موناكو

1996 – نوانكو كانو – نيجيريا – إنتر ميلان

1995 – جورج وياه – ليبيريا – ميلان

1994 – إيمانويل أمونيكي – نيجيريا – سبورتنج

1993 – رشيدي يكيني – نيجيريا – فيتوريا

1992 – عبيدي بيليه – غانا – أولمبيك مرسيليا

اقرأ أيضًا:

قبل حفل جوائز الأفضل.. ماذا قدم محمد صلاح بالموسم الماضي؟

خارج المستطيل الأخضر.. أسرار وخيانات صادمة لأشهر نجوم كرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح أفضل لاعب في أفريقيا محمد صلاح جوائز الأفضل في أفريقيا أفضل لاعب في أفريقيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة