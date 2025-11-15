أفضل لاعب في أنجولا.. ماذا قدم شيكو بانزا ضد ميسي ورفاقه؟

تحدث دون هاتشيسون نجم ليفربول السابق عن وجهة نظره لتحسين الجانب الهجومي لفريق ليفربول وتطوير الفريق بالفترة المقبلة وحتى نهاية الموسم.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بعد مرور 11 جولة إذ سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت الشباك 17 هدفًا.

وقال هاتشيسون في تصريحات أوردها موقع "teamtalk" أمس الجمعة:" لا يمكن إنفاق كل هذه الأموال على فيرتز وإيزاك وإيكيتكي ثم مطالبتهم بالقتال لحجز مكانهم في الفريق، يجب أن يكونوا لاعبون أساسيون الآن إذا أردنا إضفاء لمسة إيجابية فمهمة سلوت هي محاولة إيجاد صيغة لضم الثلاثي إلى نفس التشكيلة الأساسية مع إيكيتيكي".

وأشار نجم ليفربول السابق إلى رغبته في إشراك الثلاثي منذ الآن وحتى نهاية الموسم والمساهمة في تحسين أدائهم وتسجيلهم للأهداف، إلى جانب انسجامهم وتحسين موقف ليفربول في الدوري.

وأتم هاتشيسون تصريحاته بقوله: "ستكون قفزة نوعية من الآن وحتى نهاية الموسم والنقاش المقلق حاليًا يدور حول سبب وكيفية عدم إشراك محمد صلاح في هذا الفريق، ربما تكون كأس أمم أفريقيا أنسب وقت لذلك".

موعد كأس أمم أفريقيا 2025

ومن المقرر أن تقام منافسات النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025 إلى الأحد 18 يناير 2026.

