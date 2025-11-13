تشيلسي يدعم رحيم ستيرلينج بعد تعرض منزله للسرقة

"نجم زملكاوي".. من هو صاحب أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا؟

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي دعمه للاعبه رحيم ستيرلينج بعد تعرض منزله في بيركشاير للسرقة يوم السبت، بينما كان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا وأطفاله متواجدين في المنزل.

وقال متحدث باسم ستيرلينج في بيان لصحيفة «ذا أثليتيك» يوم الثلاثاء: "نؤكد أن رحيم ستيرلينج كان ضحية سطو على منزله، كما نؤكد أنه وأطفاله كانوا موجودين وقت الحادث."

وأضاف النادي أنه قدم الدعم الكامل للاعب وعائلته خلال هذه الأزمة.

من جانبها، أعلنت شرطة وادي التايمز لصحيفة التلغراف أنها تحقق في الحادث، وتم التواصل مع الفريق الصحفي لصحيفة أتليتيك للتعليق على الأمر.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي يتعرض له ستيرلينج بعد اقتحام منزله خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022 بقطر، حيث عاد إلى منزله بعد انتهاء البطولة.

على المستوى الرياضي، لم يشارك ستيرلينج هذا الموسم مع تشيلسي، بعد أن أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي أرسنال، ويظل اللاعب خارج خطط المدرب إنزو ماريسكا، ويتدرب حاليًا بعيدًا عن الفريق رفقة المدافع أكسل ديساسي، في ظل فشل النادي في حسم صفقة انتقالهما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخلال 81 مباراة خاضها ستيرلينج مع تشيلسي، سجل 19 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة، مسجلاً بصمته كلاعب هجومي مميز في صفوف النادي.

