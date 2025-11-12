"نجم زملكاوي".. من هو صاحب أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا؟

تحدث النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر، عن أسباب تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

وقال شيرر في تصريحات، نقلتها صحيفة "independent": "محمد صلاح بعيدا عن مستواه الذي ظهر عليه الموسم الماضي، أو ما اعتدنا عليه منذ قدومه إلى الريدز".

وأضاف: "لا أعلم أن سبب تراجع مستوى صلاح، في الفترة الماضية يأتي من خلال اعتقاده أن الأموال، التي انفقت على الصفقات الجديدة لليفربول في الصيف، جعلته لم يعد اللاعب رقم 1 في الفريق".

وتابع: "لا أعلم أيضًا، إذا كان عامل السن له تأثير على المستوى الذي يقدمه صلاح أم أن هناك استياء لديه من أمر معين، لكن الأمر الأكيد أن صلاح لا يقدم المستوى المعروف عنه وكذلك الكثير من لاعبي ليفربول".

واختتم شيرر تصريحاته: "أعتقد أن فرصة ليفربول للمنافسة على لقب الدوري انتهت، خاصة وأنهم أصبحوا بحاجة للفوز في كل المباريات المقبلة، هو أمر صعب بالتأكيد".

وشارك صلاح خلال الموسم الحالي رفقة ليفربول، في 16 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"عروض سعودية".. شوبير يكشف موقف أليو ديانج داخل الأهلي

تصعيد جديد من الزمالك ضد زيزو بعد شكوى الأهلي