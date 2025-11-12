مدرب مصري يتولى القيادة الفنية لفريق بالدوري الياباني

حكم يتعرض لموقف طريف في الدوري الإنجليزي.. ما القصة؟

أعلن نادي ناجويا الياباني تعيين المدرب المصري، محمد راضي مديرا فنيا للفريق خلال الفترة الماضية، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الحالي 2025-2026.

وكان راضي لفت الأنظار بقوة خلال الموسم الماضي في اليابان، بعدما نجح في قيادة فريقه السابق "ASKARIYA" لحصد لقب دوري الدرجة الثانية الياباني والصعود للدوري الممتاز الياباني.

وفريق ناجويا، هو أحد فرق دوري الدرجة الأولى الياباني، والذي يعد من أعرق الفرق اليابانية إذا تم تأسيسه منذ عام 19950.

وقال راضي في تصريحات خاصة لمصراوي، عقب توليه مهمة تدريب الفريق الياباني: "تم التعاقد معي من جانب إدارة النادي، لتحقيق الهدف وقيادة ناجويا للصعود إلى دوري المحترفين".

وأضاف: "أتمنى النجاح رفقة الفريق في الفترة المقبلة، تحقيق الهدف المطلوب، مثلما تمكنت من قيادة فريق كاريا في الموسم الماضي إلى الدوري الياباني للمحترفين".

ويذكر أن راضي سبق له تولي القيادة الفنية للعديد من الأندية اليابانية، منهم: "ساموراي الياباني، انچو الياباني، نادي تويوتا AFC الياباني".

