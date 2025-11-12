"قبل مواجهة سويسرا".. ماذا قدم منتخب مصر في مشاركاته السابقة بمونديال الناشئين؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الثلاثاء، عن مواجهة منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس لنظيره منتخب سويسرا، في دور الـ 32 ببطولة كأس العالم للناشئين.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره السويسري يوم الجمعة المقبل، إلا أنه لم يتم حتى الأن الكشف عن الموعد النهائي للمباراة.

وحال تمكن منتخب مصر للناشئين، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب سويسرا في دور ربع النهائي بمونديال الناشئين، الفائز من مباراة كندا وايرلندا.

وكان منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، نجح في الصعود إلى دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين، تحت 17 عاما، بعد احتلال المركز الثالث بمجموعته برصيد 4 نقاط.

وشارك المنتخب الوطني، في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، في المجموعة الخامسة بالمونديال، رفقة كلا من: "إنجلترا، هايتي وفنزويلا".

وخاض منتخب مصر بقيادة أحمد الكاس، 3 مباريات في مونديال الناشئين حتى الآن، تمكن خلالهم من الفوز في مباراة، التعادل في لقاء والهزيمة في مباراة آخرى أيضًا.

وعلى الجانب الآخر، صعد منتخب سويسرا إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم للناشئين، بعد احتلال صدارة المجموعة السادسة بالبطولة برصيد 7 نقاط.