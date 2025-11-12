مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
18:45

موريتانيا

جميع المباريات

إعلان

ماذا ينتظر منتخب مصر للناشئين حال الفوز على سويسرا في دور ال32 بالمونديال؟

كتب - يوسف محمد:

07:00 ص 12/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (13)
  • عرض 20 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (12)
  • عرض 20 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (15)
  • عرض 20 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (16)
  • عرض 20 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (5)
  • عرض 20 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (2)
  • عرض 20 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (18)
  • عرض 20 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (6)
  • عرض 20 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (17)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 20 صورة
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (2)
  • عرض 20 صورة
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (2)
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 20 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الثلاثاء، عن مواجهة منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس لنظيره منتخب سويسرا، في دور الـ 32 ببطولة كأس العالم للناشئين.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره السويسري يوم الجمعة المقبل، إلا أنه لم يتم حتى الأن الكشف عن الموعد النهائي للمباراة.

وحال تمكن منتخب مصر للناشئين، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب سويسرا في دور ربع النهائي بمونديال الناشئين، الفائز من مباراة كندا وايرلندا.

وكان منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، نجح في الصعود إلى دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين، تحت 17 عاما، بعد احتلال المركز الثالث بمجموعته برصيد 4 نقاط.

وشارك المنتخب الوطني، في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، في المجموعة الخامسة بالمونديال، رفقة كلا من: "إنجلترا، هايتي وفنزويلا".

وخاض منتخب مصر بقيادة أحمد الكاس، 3 مباريات في مونديال الناشئين حتى الآن، تمكن خلالهم من الفوز في مباراة، التعادل في لقاء والهزيمة في مباراة آخرى أيضًا.

وعلى الجانب الآخر، صعد منتخب سويسرا إلى دور الـ 32 ببطولة كأس العالم للناشئين، بعد احتلال صدارة المجموعة السادسة بالبطولة برصيد 7 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم للناشئين مونديال الناشئين كأس العالم للناشئين 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح