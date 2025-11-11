واين روني يواصل هجومه على محمد صلاح.. ماذا قال؟

انتقد واين روني محمد صلاح مرة أخرى، مدعيا أن جناح ليفربول لا يقدم أداء جيدا على المستوى الدفاعي في ظل معاناة الريدز من فترة سيئة.

وتلقى ليفربول هزيمته الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي 3-0 يوم الأحد، وخسر الفريق سبع مرات في آخر عشر مباريات خاضها في جميع المسابقات، ما أثار استياء بعض المحللين.

وفي حديثه في برنامج "مباراة اليوم"، علق روني قائلاً: "صلاح جزء من الفريق لتسجيل وصناعة الأهداف، لقد كان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار السنوات الست أو السبع الماضية، ولكن في المباريات الكبيرة، عليك أن تُضاعف جهودك".

وأضاف: "يجب عليك العودة ومساعدة زميلك في الفريق، كان كونور برادلي يخوض مباراة صعبة للغاية، حيث تُرك وحيدًا".

وواصل: "كان رايان جرافينبيرش يبذل قصارى جهده لمساعدته والوصول إلى هناك، لكن هذا يترك فراغات في مراكز أخرى، أعتقد أن على صلاح العودة ومساعدة زميله في الفريق".

وأعرب روني سابقًا عن مخاوفه بشأن جوانب مختلفة من أداء ليفربول هذا الموسم، فبعد هزيمتهم في ستامفورد بريدج قبل أسابيع، شكك في مساهمة صلاح بدون الكرة.

وأصر قائد منتخب إنجلترا السابق على أن تأثيره المحدود في الثلث الهجومي لم يعد كافيا وتحدى تطبيقه في مناطق أخرى.

وقال روني: "عندما تسير الأمور على ما يرام وتسجل الأهداف وتفوز بالمباريات، يكون الأمر رائعًا وسيتحمل الفريق ذلك، ولكن على مدار الأسبوع الماضي، كنت أشكك في أخلاقيات عمله".