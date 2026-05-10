ظهر نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، اليوم الأحد، برفقة أبنائه في صور جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وشارك محمد صلاح متابعيه بعدد من الصور داخل سيارته الخاصة برفقة أبنائه “مكة وكيان”، في ظهور لاقى تفاعلًا واسعًا من جماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا يوم 15 مايو، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة

