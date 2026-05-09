تصريح مثير للجدل.. لماذا هاجم أبو تريكة أرني سلوت من جديد؟

كردد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومه على الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي.

سلوت ينتقد محمد صلاح

ألمح محمد صلاح في وقت سابق، إلى أن غيابه يمكن أن يترك فراغاً كبيراً في الفريق، خاصة ما يتعلق بالاحترافية والانضباط داخل صالة الألعاب الرياضية.

ورد سلوت خلال المؤتمر الصحفي اليوم قائلا: "أتفق تماماً مع مو بشأن أهمية المعايير داخل النادي، لكنني لست قلقاً إطلاقاً من انخفاضها في الموسم المقب، المعايير لا تتعلق فقط بالتدريبات في صالة الألعاب الرياضية، بل بما يقدمه اللاعبون على أرض الملعب أيضاً".

وأضاف: "صلاح كان أول من يبدأ العمل الإضافي داخل الجيم حتى عندما كان في السادسة والعشرين من عمره، الأمر لا يتعلق بالسن بل بالعقلية، المدرب هو من يضع المعايير أولاً، واللاعبون يساعدون على الحفاظ عليها".

أبو تريكة يهاجم سلوت

هاجم أبو تريكة أرني سلوت، بسبب تصريحاته، وقال: "صلاح قال إن المعايير يجب أن تكون ثابتة، فيأتي سلوت ويرد بأن المعايير ليست فقط في الجيم، بل في المستطيل الأخضر، أي معايير تلك التي تتحدث عنها وأنت تملك 18 خسارة في موسم واحد؟ صلاح هو الذي جلب لك الدوري الموسم الماضي".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها أبو تريكة أرني سلوت، بسبب محمد صلاح.

