الفرصة الأخيرة. هل ينجو رفاق محمد عبدالمنعم من الهبوط في الدوري الفرنسي؟

كتب : محمد خيري

01:34 م 12/05/2026
  • عرض 7 صورة
يدخل نيس، الذي يضم المدافع المصري محمد عبد المنعم، الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي وهو يواجه خطر الهبوط أو خوض ملحق البقاء، في موسم اتسم بالنتائج السلبية وتراجع الفريق إلى مراكز الخطر.

ويحتل نيس حاليًا المركز السادس عشر في جدول الترتيب، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة التي وضعته ضمن حسابات الهبوط، حيث خاض 33 مباراة حقق خلالها 7 انتصارات فقط مقابل 16 هزيمة و10 تعادلات.

ويتبقى للنادي مباراة واحدة فقط أمام ميتز، الذي تأكد هبوطه بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 17 مايو، في مواجهة قد تكون حاسمة لمصير الفريق.

صراع البقاء في الدوري الفرنسي

وفي سياق الصراع على البقاء، تأكد هبوط كل من نانت وميتز مباشرة إلى الدرجة الثانية، حيث أنهيا الموسم في المركزين السابع عشر والثامن عشر، بينما يضم نانت بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد نادي نانت.

وبحسب نظام الدوري الفرنسي، يخوض صاحب المركز السادس عشر مواجهة فاصلة مع أحد أندية الدرجة الثانية لتحديد البقاء أو الهبوط، ويملك نيس نفس رصيد النقاط (31 نقطة) الذي يملكه أوكسير صاحب المركز الخامس عشر أوكسير، ما يزيد من تعقيد الحسابات قبل الجولة الأخيرة.

محمد عبدالمنعم يبتعد عن المشاركة

ويحتاج نيس إلى الفوز على ميتز، مع تعثر أوكسير سواء بالتعادل أو الخسارة أمام ليل، من أجل تفادي خوض الملحق وضمان البقاء في الدوري الفرنسي الممتاز.

ورغم تعافي محمد عبد المنعم من الإصابة التي تعرض لها في أبريل 2025، إلا أنه لم يظهر مع الفريق في أي مباراة منذ انضمامه هذا الموسم.

