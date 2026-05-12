استقر البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر، وكذلك الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال، على التشكيل المتوقع الذي سيخوضان به المواجهة المرتقبة في الدوري السعودي.

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين النصر وغريمه التقليدي الهلال مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك فهد الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية اللقاء في صراع صدارة الدوري.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال



حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.



خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، إينييغو مارتينيز.



خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أيمن يحيى.



خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان.



تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر



حراسة المرمى: ياسين بونو.



خط الدفاع: متعب الحربي، علي لاجامي، إبراهيم أكتشيشك، ثيو هيرنانديز.



خط الوسط: سيرجي سافيتش، روبن نيفيز، محمد كنو.



خط الهجوم: مالكوم، كريم بنزيما، سالم الدوسري.



ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

يدخل النصر المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 82 نقطة، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 77 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في حسم سباق اللقب.

